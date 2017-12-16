Названы самые популярные коты 2018 года

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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        • Ничего

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          Названы самые популярные коты 2018 года

             21 декабря 2018, 15:28
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Компания «Медиалогия» представила рейтинг самых популярных в 2018 году котов и новостей о них в российских СМИ.

          Согласно рейтингу, первое место занял эрмитажный кот Ахилл, возглавивший рейтинг животных-оракулов, точно предсказывающих результаты матчей ЧМ-2018. Второе место заняла история о пропаже и возвращении кота Бегемота, который был похищен в августе из московского музея-театра «Булгаковский дом». Тройку лидеров замыкает талисман строителей Крымского моста кот Мостик, который проинспектировал автодорожную часть моста, передает ТАСС.

          В рейтинг также вошла новость о девушке в Адыгее, погасившей долг приюта для животных в 340 тыс. рублей, чтобы отдать туда найденного на улице котенка, названного волонтерами Золотой. Популярными в СМИ были и история о коте в Тульской области, в ошейнике которого пытались передать в колонию наркотики, объявление о продаже кота с экстрасенсорными способностями в Кемеровской области за 5 млн рублей, а также видео с котом из Санкт-Петербурга, издающего звуки, похожие на грузинские песни.

          Не обошли вниманием российские СМИ и иностранных кошек. Так, в рейтинг вошла новость о том, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам своего кота по кличке Мичи, который скрашивал его жизнь в посольстве Эквадора в Лондоне.

          Популярными стали и новость об оставленном хозяйкой наследстве итальянскому коту Джерри в размере 30 тыс. евро, который теперь завтракает и ужинает исключительно креветками, а также рассказ губернатора японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ о жизни подаренного ему президентом России Владимиром Путиным сибирского кота по кличке Мир


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