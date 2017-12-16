Названы самые популярные коты 2018 года

Компания «Медиалогия» представила рейтинг самых популярных в 2018 году котов и новостей о них в российских СМИ.

Согласно рейтингу, первое место занял эрмитажный кот Ахилл, возглавивший рейтинг животных-оракулов, точно предсказывающих результаты матчей ЧМ-2018. Второе место заняла история о пропаже и возвращении кота Бегемота, который был похищен в августе из московского музея-театра «Булгаковский дом». Тройку лидеров замыкает талисман строителей Крымского моста кот Мостик, который проинспектировал автодорожную часть моста, передает ТАСС.

В рейтинг также вошла новость о девушке в Адыгее, погасившей долг приюта для животных в 340 тыс. рублей, чтобы отдать туда найденного на улице котенка, названного волонтерами Золотой. Популярными в СМИ были и история о коте в Тульской области, в ошейнике которого пытались передать в колонию наркотики, объявление о продаже кота с экстрасенсорными способностями в Кемеровской области за 5 млн рублей, а также видео с котом из Санкт-Петербурга, издающего звуки, похожие на грузинские песни.

Не обошли вниманием российские СМИ и иностранных кошек. Так, в рейтинг вошла новость о том, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам своего кота по кличке Мичи, который скрашивал его жизнь в посольстве Эквадора в Лондоне.

Популярными стали и новость об оставленном хозяйкой наследстве итальянскому коту Джерри в размере 30 тыс. евро, который теперь завтракает и ужинает исключительно креветками, а также рассказ губернатора японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ о жизни подаренного ему президентом России Владимиром Путиным сибирского кота по кличке Мир.