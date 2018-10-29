Появилось видео исполняющего «грузинские песни» кота

Кот, исполняющий напевы, похожие на грузинские, попал на видео в Санкт-Петербурге.

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», – написал в Twitter владелец кота Юрий Мережко.

Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh — Юрий Мережко (@yoorashka) November 14, 2018

Некоторые пользователи решили, что в репертуар кота вошли застольные песни.

«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», – написала одна из пользователей соцсети.

Другой подписчик возразил, что песня – к путешествиям: «Мой кот повел меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию», – написал он.