Косачев объяснил разногласия в отношениях России и Украины

Конфликт в отношениях России и Украины создали внешние факторы, нужно перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, и отношения стран наладятся, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Когда президент США говорит, что Россия и Украина «должны поладить друг с другом», он вряд ли лукавит. В отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это действительно не центральный конфликт», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

Косачев также предположил, что тема Китая или Ирана заботит американского лидера больше, и разрешение столь важной для Европы темы отчасти развязало бы ему руки и «сняло остроту с украинско-российских досье его обвинителей».

«Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения», – добавил политик.

По его мнению, конфликт Москвы и Киева выгоден и многим внешним силам, и тем, кто сделал ставку на войну на самой Украине. «Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», - сказал Косачев.

«Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», – заключил сенатор.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев сказал, что заявлениям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях между Россией и Украиной верить нельзя.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также оценил слова Трампа о «примирении» России и Украины.

Напомним, отношения России и Украины обострились после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.