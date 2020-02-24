Пушков оценил слова Трампа о «примирении» России и Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа о «примирении» России и Украины.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого – оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» – написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор подчеркнул, что слова без действий «мало что значат», и заявления американского лидера тому «лучший пример».

Накануне Трамп перед вылетом в Индию заявил, что хотел бы примирения России и Украины.

Напомним, отношения России и Украины обострились после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». По инициативе новых украинских властей был расторгнут целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.

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