Трамп захотел лично подписать мирное соглашение с «Талибаном»

Президент США Дональд Трамп выразил намерение лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), которое бы привело к миру в Афганистане.

«Да, я бы поставил под ним (мирным соглашением с «Талибаном» – прим. ВЗГЛЯД) свою подпись», – приводит его слова ТАСС.

По мнению американского лидера, «Талибан» «устал воевать», а афганский «народ хочет заключить сделку», которая установит в их стране мир.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон собирается подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» 29 февраля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что, объявив о готовности заключить соглашение с «Талибаном», Соединенные Штаты признают неудачу своих 18-летних попыток уничтожить его.