ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты воздушно-космических сил России остановили турецкую военную колонну, не позволив ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.

«Нанесение воздушных ударов по объектам боевиков вынудило турецкие силы покинуть район в целях собственной безопасности», – пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», публикуя видео с места событий.

Ранее командование ВС Сирии сообщило, что расчетам ПВО арабской республики отдан приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики.

В воскресенье в Кремле заявили, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

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