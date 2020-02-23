Остановку турецкой колонны в Идлибе силами ВКС России опровергли

Сообщения о том, что самолеты Воздушно-космических сил России якобы остановили турецкую военную колонну в сирийской провинции Идлиб, не соответствуют действительности, заявил военный источник.

Источник РИА «Новости» сообщил, что подобные сообщения являются «фейком».

Ранее в Telegram появилась информация, что боевые самолеты ВКС России якобы остановили колонну турецких военных и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара в провинции Идлиб в Сирии. Публиковалось видео якобы с места событий.

В воскресенье в Кремле заявили, что Анкара пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД