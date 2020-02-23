Касперович объяснил решение взять чужую аккредитацию на ЧМ по биатлону

Российский тренер по биатлону Александр Касперович, взявший на чемпионате мира в Антхольце чужую аккредитацию на полчаса, не собирался использовать ее в корыстных целях.

Использование Касперовичем чужой аккредитации заставило Международный союз биатлонистов (IBU) инициировать разбирательство с привлечением итальянской полиции.

«Это [использование чужой аккредитации] всегда было, и это не первый случай, и вы прекрасно это знаете, поскольку вы [журналисты] сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я в ней никуда не убегал, у меня даже и мысли не было о том, что они [IBU] догадаются», – передает ТАСС слова Касперовича.

«Да, она у меня была во время пасьюта, она была необходима для того, чтобы работать со спортсменом, общаться с ним на дистанции. Но за это нарушение полагается штраф в размере 500 евро, на этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова. Тем более я ничего не сделал, чтобы могло помешать спортсменам, никаких зон не пересекал, не заходил на стрельбище, не мешал тренерам. Я делал все, чтобы спортсмен показал результат», – добавил он.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

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