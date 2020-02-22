Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг

Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации. По российскому флагу также ориентировались американцы.

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан. После командировки дипломаты две недели провели в строгом карантине на территории посольства России в Пекине.

«Он (флаг– прим. ВЗГЛЯД) настолько нам помог и сработал. Дело в том, что там (в аэропорту Уханя – прим. ВЗГЛЯД) возник такой своеобразный бардак, потому что было очень много американцев, порядка 400 с лишним, но не было представителя американских властей», – передает РИА «Новости» слова Невежкина.

По его словам, многие люди в Ухане находились в стрессе и были напуганы, многие не владеют китайским языком. «И вот они бедные тыкаются все на наш флаг. Мы им говорим: «Это Россия». Нас спрашивали: «А где Америка?» Пришлось сделать плакатик, написали USA, пририсовали стрелочку и название секции, где им нужно регистрироваться. Ну и пришлось несколько старичков, несколько пар проводить до стойки регистрации, потому что люди просто ходили и не понимали, как и что», – рассказал дипломат.

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Российские дипломаты спрашивали у иностранцев, зачем они подходят, если видят, что флаг российский. На что им отвечали: «Ну, вы же все равно поможете».

Невежкин также рассказал о работе в карантине, отметив, что это не трагедия. «Мое мнение, что карантин провели плодотворно», – сказал он.

В свою очередь Максим Цыганков отметил, что они «общались с теми людьми, которые были в Тюмени». С эвакуированными они общаются практически каждый день, часто приходят благодарности от родителей, «это приятно».

Отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал тем, кто вынужденно попал в изоляцию из-за коронавируса, Цыганков отметил, что прежде всего нужно «соблюдать карантин». «Если они остаются с членами семьи – соблюдать правила гигиены, желательно, и дома маску надевать. Что касается питания и лекарств, то обязательно витамин С, обязательно антивирусные», – добавил Цыганков.

Константин Невежкин же подчеркнул, что «в плане психологического здоровья это абсолютно не тот срок, за который можно взгрустнуть».

По последним данным, на материковой части Китая подтверждено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом 2 тыс. 345 человек умерли, а состояние еще 11 тыс. 477 оценивается как тяжелое. Из больниц выписали 20 тыс. 659 человек.

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