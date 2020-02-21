Анонсировано начало процесса сокращения насилия в Афганистане

Процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени, сообщили СМИ.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на решение совета нацбезопасности страны.

Другие подробности канал пока не приводит, передает РИА «Новости».

Ранее НАТО выразило готовность пересмотреть численность своих солдат в Афганистане.