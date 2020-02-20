Путин поручил обеспечить самый высокий уровень защиты на День Победы

Президент Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на международных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Путин поручил на заседании коллегии ФСБ «обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, конечно, имею в виду праздник – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», передает РИА «Новости».

Также российский лидер поставил перед ФСБ задачу пресекать всякие призывы к агрессии, любые проявления национализма и религиозной вражды, передает ТАСС.

Ранее Путин обновил состав оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы.