ГИБДД решила оповещать водителей об авариях с помощью СМС

В ГИБДД разработали схему автоматизированной обработки данных о ДТП, с помощью которой можно наблюдать очаги аварий, в будущем планируется оповещать водителей через СМС о том, что они приближаются к такому участку, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

«Мы в рамках проекта по созданию «профилактически информационно-аналитической системы» разработали автоматизированную обработку данных о ДТП. Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП, которые в дальнейшем могут быть проанализированы, и будут приняты меры по ликвидации причин возникновения аварий», – сообщил Понарьин в эфире радио «Милицейская волна», передает ТАСС.

На данный момент система тестируется, ее пока нет в широком пользовании. ГИБДД планирует передавать такие данные в сеть, чтобы водители могли наблюдать такие очаги, планировать поездки и рассчитывать скорость.

«Есть идея, чтобы предупреждать людей в формате СМС-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем», – сказал Понарьин.

Он также добавил, что количество погибших в авариях на дорогах в России в январе выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%. Здесь уже надо задуматься, с чем эти процессы связаны и как реагировать на них», – сказал он.

Замглавы ведомства уточнил, что увеличение числа аварий связано с повысившимся количеством наездов на пешеходов. Число таких ДТП в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года выросло почти на 50%.

Наиболее острая ситуация со смертельными авариями в январе наблюдается в Ингушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях, отметил Понарьин.

В январе в ГИБДД сообщили, что за 11 месяцев 2019 года более 50% российских водителей оформили ДТП без участия инспекторов ГИБДД.