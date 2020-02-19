Умер вице-президент Российской академии художеств Анатолий Бичуков

Народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве, умер в среду утром в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

Анатолий Андреевич скончался сегодня утром», – передает ТАСС сообщение пресс-службы РАХ со ссылкой на родственников скульптора.

Там добавили, что дата прощания и похорон будут известны позднее.

Бичуков родился 24 мая 1934 года в городе Сталино (Украинская ССР). В 1951 году, окончив Донецкое архитектурно-художественное училище, по распределению уехал работать в Москву. В 1957 году, после возвращения из армии, стал штатным художником издававшейся в Москве еженедельной газеты «Советский патриот». В 1964 году окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова Академии художеств СССР по специальности «художник-скульптор». Выпускник мастерской народного художника СССР Матвея Манизера.

Первой заметной монументальной работой стал гранитный памятник поэту Борису Корнилову, установленный в гор. Семенов (Нижегородская область).

Наиболее известные произведения скульптора находятся в Москве: монумент «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади, композиция «Защитникам земли российской» на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре.

В середине 1990-х годов участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя.

В 2002 г. выполнил бронзовые фигуры российских императоров Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II для резиденции президента Росси в Большом Кремлевском дворце.

С 2001 года по настоящее время занимал пост вице-президента РАХ. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996) и отмечен благодарностью президента РФ (1995).