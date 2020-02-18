На «Фукусиме» возникли проблемы из-за коронавируса

Компания – оператор японской аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power столкнулась с нехваткой защитных костюмов для ликвидаторов, работающих на станции. Работники станции временно будут вынуждены повторно носить защитную экипировку, которую ранее использовали в одноразовом режиме.

Компания также закупит неспециализированные защитные костюмы, продающиеся в открытом доступе. На такой шаг они вынуждены были пойти из-за перебоев поставок защитной одежды из КНР, вызванных распространением коронавируса, передает ТАСС.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



В частности, ликвидаторы, работающие с радиоактивной водой на АЭС «Фукусима-1», будут временно использовать усиленные дождевики вместо специализированных костюмов. В компании подчеркивают, что альтернативная экипировка будет использоваться только на тех ликвидационных работах на станции, где это не скажется на уровне защищенности ликвидаторов.

Как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД