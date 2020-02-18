Названо историческое значение подвига генерала Карбышева

Трагическая смерть и подвиг генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева позволили после войны реабилитировать десятки тысяч военнопленных, заявил глава Фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев.

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый – военный инженер, доктор военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 75 лет назад, 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен.

«Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников. Биография генерала – это экскурсия по самым жестоким немецким концлагерям, и это дает возможность раскрыть масштаб трагедии военнопленных», – передает РИА «Новости» слова Васильева.

Он напомнил, что «сейчас его наследие, в первую очередь документы, выставлены во многих музеях, написано много литературы о жизни и подвиге генерала Карбышева».

По словам Васильева, гибель генерала под «огнем ледяной воды» стала символом несломленного духа. По мнению Васильева, это важный пример для истории.

«Особенно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей. На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой, и она не смогла их сломить», – заявил он.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев родился в Омске, окончил Николаевскую военно-инженерную академию. Доктор военных наук, профессор, он автор уникальной фортификационной крепости Брест, инженерных сооружений Симбирска, Самары, Саратова, Челябинска, других городов. Воевал в Гражданской и финской войнах.

В августе 1941 года в Западной Белоруссии воинская часть оказалась в окружении, тяжелораненый Карбышев попал в плен. В лагерях смерти Замосць, Майданек, Освенцим генерал руководил движением сопротивления среди военнопленных. 18 февраля 1945 года фашисты вывели Карбышева и его соратников на лютый мороз, облили водой и заживо заморозили.

Карбышев посмертно награжден орденом Ленина, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Памятники генералу установлены в Маутхаузене, Омске, Таллине, Казани.

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