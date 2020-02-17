Автобус с туристами опрокинулся в Карелии по дороге в Финляндию

По пути из Петрозаводска в Финляндию автобус с российскими туристами опрокинулся в кювет, сообщили в ГУ МЧС по Карелии.

Как рассказал источник «Интерфакса» автобус на трассе «Сортавала» опрокинулся в кювет на правый бок.

В МЧС сообщили, что в автобусе находились «19 человек, двое водителей». Никто не пострадал, передает ТАСС.

Управления ГИБДД по региону сообщает, что по предварительной информации, водитель не справился с управлением.