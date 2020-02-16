В администрации Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области объяснила слова главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

«Конечно, коррупция – это безусловное зло, с ней надо бороться. Сергей Константинович говорил о недостатках некоторых антикоррупционных мер, которые предпринимаются. В данном случае на пресс-конференции журналист задал вопрос, сколько стоит и на каких условиях предоставлена аренда зала, то есть вот эти два часа, которые шла пресс-конференция. Организаторы сказали, что зал был предоставлен бесплатно, на что журналист сказал, что это коррупция, это подарок губернатору», – передает слова представителя пресс-службы радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что журналист, вероятно, посчитал это нарушением закона, однако губернатор в ответ заметил, что проведение такого общественно-полезного мероприятия, как встреча со СМИ, «вряд ли можно считать коррупционным подарком конкретно губернатору».

«То есть ничего более там не имелось в виду. Сергей Константинович говорил, что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство – ничего подобного не было», – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что губернатор Костромской области назвал борьбу с коррупцией страшнее самой коррупции.