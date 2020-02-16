Опубликовано видео уничтожения саудовского истребителя хуситами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения истребителя Tornado саудовских ВВС йеменскими повстанцами-хуситами.

Видео уничтожения истребителя зенитной ракетой опубликовано в Twitter телеканала Al Masirah.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС Саудовской Аравии был сбит 15 февраля в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена. Арабская коалиция признала потерю самолета, однако не уточняла причину его гибели.