Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 10 копеек – до 63,53 рубля, курс евро снизился на 15 копеек – до 68,84 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 56,32 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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