В пятницу синоптики пообещали москвичам переменчивую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля, ожидается небольшой снег. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс одного градуса. Вечером возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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