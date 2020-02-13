Эксперт объяснила размер штрафов для Facebook и Twitter

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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

Успехи сирийской армии в последнее время крайне встревожили ТурциюФото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Очередное политическое обострение вокруг ситуации в Сирии, а именно вокруг Идлиба, выглядит отнюдь не случайным. Турецкая и сирийская армии порою вступают в прямые боевые столкновения, президент Турции выступает с грозными заявлениями в адрес Москвы – и все это прямо связано со стратегическим успехом сирийских военных. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Западный мир стал непредсказуем

Антон Крылов, журналист
Самое неприятное как для истеблишмента, так и для народных масс – к власти в западном мире уже довольно скоро может прийти какая-нибудь совсем маргинальная сила, которая через несколько лет объявит свое учение всесильным, потому что верным. Подробности...
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Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

Сергей Лукьяненко, писатель
Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
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Подштопать дыры, чтобы наше не утекало, а чужое – не заходило

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Мы должны продвигать свою повестку в социальных сетях, формировать смыслы. Но и ограничивать контрпропаганду тоже. У граждан должен быть выбор – кому верить, чью «картину мира» принимать или отвергать. Подробности...
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              Эксперт объяснила размер штрафов для Facebook и Twitter

              13 февраля 2020, 17:00

              Текст: Евгений Романов

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              «Эти штрафы соразмерны тому, что компания должна выполнить в России. В частности, приобрести оборудование, заключить договоры. За рубежом штрафы гораздо выше», – сказала газете ВЗГЛЯД юрист Анна Дупан. Так она прокомментировала решение Таганского районного суда Москвы, который оштрафовал Facebook и Twitter суммарно на 8 млн рублей за нарушения российского законодательства.

              Директор института проблем правового регулирования Анна Дупан считает факт наложения штрафов на Facebook и Twitter трендом международной практики. Она напомнила, что когда в России вводились повышенные штрафы за нарушение требований локализации баз данных пользователей, «проводилась глубокая аналитика мировой практики и тех затрат, которые компании должны произвести, чтобы соблюдать закон».

              Собеседница подчеркнула: достаточно долго международные игроки не несли никакой ответственности, а когда появились первые нормы, то они носили общий характер. У IT-компаний было время приспособиться к новым требованиям. «На самом деле эти штрафы соразмерны тому, что компания, согласно требованиям закона, должна выполнить в России. В частности, приобрести оборудование, заключить договоры. За рубежом штрафы гораздо выше. В некоторых странах введены процентные штрафы от оборота», – напомнила Дупан.

              Эксперт добавила, что у некоторых мировых IT-компаний есть принципиальная политика в отношении хранения персональных данных и «каждый сам решает: выполнять требования иностранного законодательства или же платить штрафы».

              Дупан также отметила, что одним из основных источников дохода крупных западных соцсетей стало использование персональных данных пользователей в коммерческих целях. Это во многом было возможно благодаря несовершенству законодательства многих стран. «Создавая аккаунт в Facebook или в Twitter, человек соглашается с политикой этой компании и подписывает пользовательское соглашение, которым он фактически разрешает делать со своими данными все что угодно. Эти соглашения никто не читает. А все компании юридически защищают себя, поэтому даже в случае вопиющей утечки данных это будет не утечкой, а передачей данных пользователем», – пояснила эксперт.

              По словам Дупан, проблема того, что IT-компании могут использовать пользовательские данные, осознается странами Европы. Там понимают, что обычные пользовали могут не осознавать ценность своих данных. «Эти данные – ценность государства и общества в целом, нужно защищать их. Государство должно само думать, каким образом защищать эти данные», – подчеркнула эксперт.  

              Дупан добавила, что решение суда нельзя рассматривать как актдавления на Facebook или Twitter. «Если смотреть на требования европейского законодательства, они гораздо строже. США относятся к этому по-другому, но тот же Facebook старается выполнять требования ЕС. А Россия пока не установила ничего такого, что не вписывается в европейскую практику. Здесь даже не надо апеллировать к китайскому опыту. В России вполне лояльное законодательство для обработчиков персональных данных. Это действия не конкретно против компании, а стандартное требование, нарушение которого защищается», – подытожила Анна Дупан.

              В четверг мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. Как сообщил ТАСС, дело в отношении Twitter было возбуждено по инициативе Роскомнадзора из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. Представители Twitter на заседание не явились. По решению суда, компания должна будет выплатить указанный выше в течение 60 дней.

              Чуть позже в тот же день та же инстанция вынесла решение в отношении Facebook. Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному Роскомнадзором, 31 января компания Facebook Inc., расположенная в Калифорнии, не обеспечила хранение личных данных пользователей РФ на российской территории. Как подчеркнула судья Александра Михалева, в Facebook неоднократно отправлялись письма из Роскомнадзора с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, однако они остались без ответа. Facebook также был оштрафован на 4 млн рублей.

              По данным Роскомнадзора, Facebook и Twitter нарушили статью 19.7 КоАП РФ («Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом»). Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ были направлены Роскомнадзором в Facebook и Twitter в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило.

              Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 млн до 6 млн рублей, в случае повторного – от 6 млн до 18 млн рублей.

              Напомним, в конце января антимонопольное ведомство Италии открыло дело против Facebook в связи с неисполнением социальной сетью предписания, выпущенного ранее в связи с ее коммерческой практикой в отношении данных пользователей. Facebook может быть оштрафована на 5 миллионов евро. Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила о том, что социальная сеть не информировала должным образом своих пользователей о том, что собирает и использует в коммерческих целях их личные данные, оштрафовав Facebook на 5 миллионов евро.

              В конце прошлого года власти Бразилии оштрафовали Facebook Inc. и ее бразильское подразделение на 1,6 млн долларов по делу об утечке данных пользователей через компанию Cambridge Analytica. Речь шла об использовании персональных данных более 440 тыс. пользователей в сомнительных целях. Кроме того, Facebook критиковали за недостаточные меры безопасности при обращении с пользовательской информацией и ненадлежащее информирование их о последствиях выбора стандартных настроек конфиденциальности профиля.

              В марте 2018 года стало известно, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. После этого главе компании Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и принимать различные меры, направленные на борьбу с проблемой, попавшей в центр внимания общественности. Расследования, касающиеся принципов работы алгоритмов Facebook, были начаты профильными регулирующими органами во многих странах мира.

              В октябре Facebook согласился заплатить штраф в размере 644 тыс. долларов, назначенный британским Управлением комиссара по информации (ICO), за нарушение законов о конфиденциальности данных пользователей при передаче данных десятков миллионов пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica.

              В том же месяце правление по защите персональных данных Турции (KVKK) оштрафовало Facebook на 282 тыс. долларов за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей. Нарушение произошло в 2018 году и затронуло более 280 тысяч пользователей. Их персональные данные стали доступны из-за утечки третьим лицам.

              В июле прошлого года власти Германии оштрафовали Facebook на два млн евро за раскрытие только определенной категории жалоб, тем самым соцсеть искажала реальную ситуацию по злоупотреблениям свободой слова на своей платформе. Закон о защите интернета вступил в силу в Германии в начале 2018 года. В частности, запрещается распространение агрессивных постов и комментариев в соцсетях.

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