Стартовала вторая волна конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

Началась вторая волна всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». В его рамках студенты могут выбрать кейсы от ведущих работодателей и выполнить практико-ориентированную работу, которая может стать для них билетом на стажировку или работу.

«Первая волна конкурса показала, что платформа «Профстажировки 2.0» – эффективный и востребованный механизм как у работодателей, так и у студентов. Для организаций – это удобная площадка для поиска молодых талантов, которые уже готовы предложить им решения различных практических задач. А для самих участников – возможность найти отправную точку для развития своей карьеры. Уже на старте мы видим рост активности конкурсантов по сравнению с началом заявочной кампании первой волны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что итоги первой волны будут подведены 27 февраля в рамках торжественной церемонии, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы назовем имена победителей, которые теперь попадут на стажировку или практику в компании, кейсы которых они успешно решили. Это не только крупнейшие работодатели страны, но и региональные организации и специализированные предприятия, которым конкурс помогает формировать кадровый резерв. Проект «Профстажировки 2.0» ориентирован на практику, и студент не только предлагает решение, но и может принять непосредственное участие в его внедрении в рабочие процессы», – добавил Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Илья Семин отметил, что проект уже во время первой волны конкурса стал узнаваемым брендом, о чем говорит растущий интерес со стороны студентов и работодателей.

«На платформе уже размещено свыше 4 тыс. кейсов от более чем 1,1тыс. компаний. Их стало на треть больше по сравнению со стартом первой волны. Недавно свои задания разместили «Северсталь», «АвтоВАЗ», «Росгеология», «Лента» и другие крупные организации. Мы продолжим развивать платформу, в том числе с учетом обратной связи от работодателей и участников конкурса», – добавил Семин.

На платформе профстажировки.рф размещены задания от ведущих работодателей, среди которых: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

«Профстажировки 2.0» – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта – реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».