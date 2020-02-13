Стартовала вторая волна конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Турецкая армия в Идлибе попала в опасную западню

Эрдоган обещает без колебаний дать приказ ударить по целям, которые «представляют угрозу»Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Эрдоган заявил: Анкара готова сбивать самолеты, угрожающие безопасности турецких военных в Идлибе. С учетом того, что в этом регионе возможно появление только российской и сирийской авиации, это можно расценивать как прямую угрозу Москве и Дамаску. Но в реальности положение турецких войск в Идлибе таково, что даже истощенная годами войны армия Асада может нанести по ним сокрушительный удар. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

Сергей Лукьяненко, писатель
Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
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Подштопать дыры, чтобы наше не утекало, а чужое – не заходило

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Мы должны продвигать свою повестку в социальных сетях, формировать смыслы. Но и ограничивать контрпропаганду тоже. У граждан должен быть выбор – кому верить, чью «картину мира» принимать или отвергать. Подробности...
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Зеленскому сейчас лучше ничего не делать

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Провал импичмента Дональда Трампа вызвал нешуточный перепуг в Киеве. Победа Трампа на президентских выборах стоила президентского поста Петру Порошенко, а его успех в борьбе с демократами может существенно поменять статус Зеленского. Подробности...
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              Стартовала вторая волна конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

              13 февраля 2020, 12:15

              Текст: Алина Назарова

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              Началась вторая волна всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». В его рамках студенты могут выбрать кейсы от ведущих работодателей и выполнить практико-ориентированную работу, которая может стать для них билетом на стажировку или работу.

              «Первая волна конкурса показала, что платформа «Профстажировки 2.0» – эффективный и востребованный механизм как у работодателей, так и у студентов. Для организаций – это удобная площадка для поиска молодых талантов, которые уже готовы предложить им решения различных практических задач. А для самих участников – возможность найти отправную точку для развития своей карьеры. Уже на старте мы видим рост активности конкурсантов по сравнению с началом заявочной кампании первой волны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

              Он также отметил, что итоги первой волны будут подведены 27 февраля в рамках торжественной церемонии, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «Мы назовем имена победителей, которые теперь попадут на стажировку или практику в компании, кейсы которых они успешно решили. Это не только крупнейшие работодатели страны, но и региональные организации и специализированные предприятия, которым конкурс помогает формировать кадровый резерв. Проект «Профстажировки 2.0» ориентирован на практику, и студент не только предлагает решение, но и может принять непосредственное участие в его внедрении в рабочие процессы», – добавил Комиссаров.

              Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Илья Семин отметил, что проект уже во время первой волны конкурса стал узнаваемым брендом, о чем говорит растущий интерес со стороны студентов и работодателей.

              «На платформе уже размещено свыше 4 тыс. кейсов от более чем 1,1тыс. компаний. Их стало на треть больше по сравнению со стартом первой волны. Недавно свои задания разместили «Северсталь», «АвтоВАЗ», «Росгеология», «Лента» и другие крупные организации. Мы продолжим развивать платформу, в том числе с учетом обратной связи от работодателей и участников конкурса», – добавил Семин.

              На платформе профстажировки.рф размещены задания от ведущих работодателей, среди которых: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

              «Профстажировки 2.0» – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта – реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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