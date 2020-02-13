Турция заявила о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» еще 55 сирийских военных в Идлибе, говорится в заявлении министерства обороны страны.

«По последним данным, в Идлибской зоне (12 февраля) нейтрализованы 55 элементов сирийского режима», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных, на следующий день Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного.

Москва раскритиковала Анкару за деградацию ситуации в Идлибе.

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