Погибшего депутата Хайруллина наградили высшей наградой Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил высшей наградой региона – орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» трагически погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина и вручил орден его отцу Назипу Хайруллину.

Минниханов вручил награду на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, передает РИА «Новости».

Президент Татарстана подписал указ о награждении депутата 30 декабря 2019 года, еще при жизни депутата, но не успел вручить орден. Сегодня награду получил отец погибшего политика Назип Хайруллин, сообщает «Татар-информ».

Напомним, депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении пассажирского вертолета Bell 407 под Казанью вечером в пятницу. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолет могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия.