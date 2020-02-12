Экс-главу якутской нефтегазовой компании арестовали в Москве

Экс-депутат Якутии и бывший глава нефтегазовой фирмы, обвиняемый в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заключен под стражу в Москве, его подельника объявили в розыск, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.

Дворецкая сообщила, что «Мещанским районным судом города Москвы в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Саханефтегазсбыт» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», передает РИА «Новости».

Ему уже предъявили обвинение. Второй подозреваемый, «директор общества с ограниченной ответственностью «Норд-Спецстрой-1», объявлен в розыск».

Мужчинам вменяется завышение стоимости строительства нескольких автозаправочных станций в Якутии, а также незаконные действия по передаче нефтегазовой компании самоходного крана по искусственно завышенной цене взамен нефтепродуктов.

По данным прокуратуры республики, речь идет об ущербе для «Саханефтегазсбыта» на общую сумму около 77 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего гендиректора акционерной компании «Саханефтегазсбыт» и гендиректора ООО «Норд-Спецстрой-1» возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве.

Напомним, в конце декабря 2019 года дело было возбуждено в отношении якутского депутата и гендиректора «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева, подозреваемого в избиении подчиненного.