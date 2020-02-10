Мемориальную доску Оке Городовикову открыли в Москве

Мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-полковнику Оке Городовикову открыли в Москве.

Мемориальную доску установили на доме №11 в Ржевском переулке, где жил Городовиков, и где проводила первые заседания инициативная группа по восстановлению калмыцкой автономии. В торжественном мероприятии приняли участие делегация из Калмыкии под руководством главы республики Бату Хасикова, родственники Оки Городовикова и представители администрации Москвы, пишет РИА «Калмыкия».

Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну Оки Городовикова – Салавату, Бату Хасикову, а также представителям профильных департаментов Москвы. Хасиков заявил о выдающихся заслугах Городовикова и отметил его вклад в восстановление Калмыкии. «Это мероприятие для нас очень символично и знаменательно», – добавил глава региона.

Идея увековечить память калмыцкого героя возникла еще в 70-х годах. В 2018 году по инициативе сына Городовикова была создана рабочая группа из членов семьи, а также представителей клуба «Улан Залата», которые провели анализ законодательства. Предложение было поддержано правительством Москвы. Памятная доска Городовикову является первой, установленной в столице России в канун 75-летия Победы и Дня защитника Отечества.

Советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза Ока Городовиков известен своими заслугами по организации обороны на рубеже Западной Двины, руководил формированием кавалерийских частей, был представителем Ставки ВГК по кавалерийской части в ходе Великой Отечественной войны.