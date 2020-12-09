Власти Петербурга решили усилить контроль за барами и ресторанами

Власти и правоохранительные органы Санкт-Петербурга усилят контроль за соблюдением барами и ресторанами запрета работы в ночное время.

«Мы будем усиливать рейды, и правоохранительные органы со своей стороны будут усиливать проверки», – передает «Интерфакс» слова первого заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова.

Он отметил, что запреты Смольного нарушают лишь 1-2% от всех заведений общепита, которых в городе около 8 тыс. «И эти 1-2% несут на самом деле довольно значимую угрозу», – подчеркнул Ситов.

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

В ночь на среду следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресторанное «движение сопротивления» в Санкт-Петербурге является не сопротивлением властям, а неуважением к людям, которых могут подвергнуть опасности.

После рейда по заведениям общепита Санкт-Петербурга могут быть возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.