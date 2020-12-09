СК пригрозил барам и ресторанам Петербурга уголовными делами

После рейда по заведениям общепита Санкт-Петербурга могут быть возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявил старший помощник руководителя городского управления СК Сергей Капитонов.

«Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности», – передает РИА «Новости» слова Капитонова со ссылкой на администрацию города.

Напомним, в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

В ночь на среду следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресторанное «движение сопротивления» в Санкт-Петербурге является не сопротивлением властям, а неуважением к людям, которых могут подвергнуть опасности.