Песков назвал неуважением к людям ресторанное «движение сопротивления» в Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресторанное «движение сопротивления» в Санкт-Петербурге является не сопротивлением властям, а неуважением к людям, которых могут подвергнуть опасности.

«Кремль, собственно, не может в это вмешиваться. Все-таки это прерогатива властей региона, это первое. Конечно, создание каких-то движений сопротивления, эти ресторанные движения – это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности», – ответил Песков на вопрос, не планирует ли Кремль вмешаться в ситуацию.

Он также заявил, что ресторанный бизнес Петербурга и власти города должны выстраивать диалог. «Вместе с тем, конечно, вопросы бедственного положения бизнеса, вы знаете, что ресторанный бизнес, туристический бизнес во многих регионах нашей страны имеет огромные потери, большие потери, практически во всех странах мира, которые имеют эту развитую отрасль как сектор гостеприимства. Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен», – сказал Песков.

При этом он добавил, что от властей зависит, будет ли найдено компромиссное решение в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Песков указал, что Петербург находится у «красной черты» в связи с пандемией, и власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией. «Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты – это просто неуважение к людям», – сказал Песков.

В Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Однако несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

В ночь на среду следователи совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейд по заведениям общепита города, проверив соблюдение антикоронавирусных ограничений.

В то же время губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет «совсем немного» – мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19 в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше – «красная черта» и перевод всех больниц в инфекционный режим.