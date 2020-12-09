В Петербурге активисты ОНФ наладили доставку обедов врачам в больницах

«Несколько медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19, находятся на обеспечении общественным питанием. Врачам доставляют ежедневные обеды, чтобы медики могли разгрузить себя и посвятить больше времени лечению», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. Он также рассказал о других направлениях волонтерской работы по помощи людям из групп риска.

«Сейчас основное направление у наших добровольцев – помощь по доставке продуктов находящимся в изоляции малобильным гражданам в возрасте 65+. В Петербурге есть волонтерский штаб, и неравнодушные горожане, готовые помогать в непростое время, обращаются туда – и помогают в доставке продуктов», – рассказал Андрей Рябоконь, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Санкт-Петербурга.

«Другое направление – помощь больницам в рамках всероссийской акции «Мы вместе», – сообщил собеседник. – В частности, мы помогали доставлять воду больницам Петербурга, где лечат пациентов с COVID-19. Ранее мы оказывали помощь в доставке необходимого оборудования. Есть рестораны города, которые кормят врачей. Несколько медучреждений находятся на обеспечении общественным питанием. Врачам доставляют ежедневные обеды, чтобы медики могли разгрузить себя и посвятить больше времени лечению».

Кроме того, подчеркнул Рябоконь, региональный штаб организовал работу сети автоволонтеров – владельцев машин, которые по мере возможностей помогают врачам добираться до дома. «Чтобы подбодрить медиков и поднять их моральный дух, мы организуем для них разные мероприятия. К примеру, недавно мы возили около 20 врачей поликлиник на петербуржский скалодром, где они участвовали в спортивных мероприятиях вместе с нашими волонтерами», – рассказал представитель ОНФ.

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«Кривая пандемии растет, мы стараемся увеличить темп работы с учетом эпидемиологической нагрузки, но сложные эпидемиологические условия сказываются и на волонтерах: все живые люди, все ездят в общественном транспорте», – констатировал собеседник. По его словам, среди волонтеров тоже были отмечены случаи заболевания COVID-19.

Вполне можно понять предпринимателей, чей бизнес может страдать из-за эпидемиологических ограничений, добавил представитель ОНФ. Но, подчеркнул он, «ограничительные требования, продиктованные временем, надо соблюдать всем, потому что они направлены на снижение заболеваемости».

Напомним, что в начале декабря власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в северной столице будут закрыты все кафе и рестораны. В городском правительстве сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса, заявил в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.

По данным Роспотребнадзора на утро среды, за сутки в городе было зафиксировано более 3734 новых COVID-положительных случая. Всего в Петербурге подтверждено 155628 случаев. Между тем, как сообщил губернатор Беглов, в январе северная столица рассчитывает получить до 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «До Нового года поступят несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии от 50 тыс. доз и более», – сообщил в понедельник руководитель города.