Губернаторы новой волны перечислили приоритетные сферы развития регионов

Взгляд
8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
Разделы

Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
Перейти в раздел…

Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп отдаст власть ради мести

«Финал президентства Трампа будет грандиозным, как в фильме», – обещают источники Zuma/ТАСС
Дональд Трамп придумал «грандиозный», «в голливудском духе» финал для своего президентства, утверждают американские СМИ. А все для того, чтобы максимально усложнить жизнь Джо Байдену и попытаться вернуться в Белый дом через четыре года. Предполагалось, что проигранные выборы уничтожат Трампа, но вместо этого они превратили его в угрозу для политической системы США.  Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно.
Подробности...

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...
Перейти в раздел…
17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
Подробности...
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
Перейти в раздел…
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Умер последний министр обороны СССР Шапошников
    Привившиеся вакциной Pfizer испытали серьезные побочные эффекты Стало известно о раскрытии деятельности террористической группы в Белоруссии Эксперт рассказал о новых штрафах для жильцов многоквартирных домов Папа Римский Франциск отпустил грехи покаявшимся в течение года
    Кремль назвал условие производства вакцины «Спутник V» на Украине Эксперт объяснил призыв Армянской церкви к Пашиняну уйти в отставку Украинские военные получили модернизированный истребитель МиГ-29 Малышева призналась в несоблюдении правил безопасности во время COVID-19
    Додон утвердил решение о выводе спецслужб из подчинения президенту На Украине возник дефицит вакцины от гриппа Экс-глава космической программы Израиля: Инопланетяне установили контакт с Землей Заслуженный врач Вадим Розенталь погиб в Подмосковье

    Главная тема


    Американские миллиардеры ставят негров и геев в нелепое положение

    встреча 2021 года


    Вакцинированным от COVID-19 разрешили выпить на Новый год

    «сложные отношения»


    Американские СМИ рассказали, что может спровоцировать войну между Россией и НАТО

    интервью артиста


    Петросян рассказал о смерти Джигарханяна в «муках и болях»

    Видео

    общая культура


    Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

    мясная отрасль


    Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

    крайне дорогая задача


    Идея заменить МКС вызывает серию неприятных вопросов

    несбыточные планы


    Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

    «просить и требовать»


    Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

    курильская проблема


    Геворг Мирзаян: Зачем американцам Курилы

    время перемен


    Алексей Алешковский: Трикстер – единственный двигатель прогресса

    «муза» художника


    Игорь Мальцев: Всех великих убили женщины

    на ваш взгляд


    Чьим национальным блюдом является борщ?

    Губернаторы новой волны перечислили приоритетные сферы развития регионов

    8 декабря 2020, 19:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Губернаторы новой волны обсудили приоритетные региональные стратегии развития на следующий год, в том числе в сфере здравоохранения, занятости, экологии и поддержки граждан с детьми.

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, обратил внимание, что правительство региона в 2021 году исполнит все социальные обязательства перед людьми и сохранит все социальные выплаты несмотря на пандемию. «В этом году есть рост социальных выплат населению. А в 2021 году наш новый бюджет будет предусматривать на 2 млрд рублей больше на социальные выплаты. Если сравнивать с 2019 годом – это на 5 млрд рублей больше», – сказал он в рамках круглого стола на тему «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях», проведенного Экспертным институтом социальных исследований. Модератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    Благодаря реализации нацпроектов Самарская область получает рекордную поддержку из федерального бюджета, подчеркнул губернатор. «По всем проектам, включая перспективные, советуемся с людьми», – отметил Азаров.

    Губернатор также рассказал о высоком уровне взаимодействия правительства и бизнеса. «Наш регион является лидером по государственно-частному партнерству. Это касается не только масштабных проектов, но и малого и среднего бизнеса», – сказал он. Благодаря этому область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ на 45 позиций.

    Между тем, губернатор Тюменской области Александр Моор начал свое выступление с вопроса: «Какая основная цель человека? Быть счастливым». По словам главы региона, несмотря на тяжелый год, соцопросы показали рекордный уровень счастья жителей. На прямой вопрос «Счастливы ли вы?» положительно ответили 87% опрошенных в Тюменской области.

    Он отметил, что жителей области сегодня больше всего волнуют вопросы здравоохранения и занятости. Правительство региона формирует бюджет на ближайший год и на долгосрочную перспективу исходя из запросов граждан. Бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, несмотря на последствия пандемии: доступное здравоохранение, возможность заниматься спортом и отдавать детей в детские сады.

    В целом, для Тюменской области характерен низкий уровень безработицы, однако из-за пандемии он вырос. «В 2020 году, в марте-апреле (начало ограничений из-за пандемии), безработица стала расти. Поэтому снижение его уровня остается для нас приоритетом», – отметил губернатор. Правительство региона занялось созданием рабочих мер и поддержкой малого и среднего бизнеса. Как результат – увеличилось количество вакансий, уровень безработицы стал планомерно снижаться.

    База экономики Тюменской области – промышленность, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Губернатор отметил, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны. «Только постоянное развитие экономики позволит нам решать все социальные задачи, которые перед нами стоят, и социальные обязательства, которые мы берем на себя перед жителями», – заключил Моор.

    Приоритетом властей Курской области, по словам главы региона Романа Старовойта, остаются расходы в социальной сфере – 50 млрд рублей заложены на социально-культурную сферу (это около 70% бюджета). Глава региона также рассказал, что для поддержки бизнеса во время пандемии в области в три раза снизили ставку по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии сферах.

    Глава Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь отметил, что регион не отказался от «бюджета развития», несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире. В 2021 году будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, также увеличатся расходы на образование, что даст новые места в школах и детских садах.

    Следующий приоритет для региона – экология. Текслер отметил, что правительство области продолжает финансировать экологические проекты, которые важны для горно-металлургического региона. Он добавил, что параметры расходов сохранятся для дорожного фонда и программы по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Из-за дефицита бюджета область работает в режиме оптимизации, но при этом поддерживает такой уровень расходов, который позволяет исполнять обязательства государства перед людьми, отметил губернатор.

    «Следующая важная мера — реструктуризация бюджетных кредитов. Мы договорились, что можем их не выплачивать, если направляем эти средства на реализацию задач по коронавирусу и национальных проектов. (...) Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить региональные бюджеты», – заключил Текслер.

    Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, рассказал, что 70% расходов бюджета следующего года занимает социальный блок, в полной мере защищены и национальные проекты. В бюджете также предусмотрена «подушка безопасности» для оперативных мер.

    «Ключевым приоритетом остается поддержка материнства. Например, зарплаты мам, когда женщина, родив ребенка, в течение года получает выплату в размере 14 тыс. рублей ежемесячно», – рассказал глава региона. Такую поддержку получают 2600 семей.

    Область продолжит оказывать поддержку ветеранам и пенсионерам. Губернатор рассказал, что правительство региона откликнулось на просьбу жителей и поддержало программу «Дети Великой Отечественной войны» – гражданам, которые родились в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг.

    В период пандемии в области были запущены несколько социальных программ. В частности, глава региона выделил временные общественные работы, которые позволили людям, оставшимся без трудоустройства, получить дополнительный доход. Программа стала успешной, и было принято решение сделать ее постоянной. «Это позволит людям, которые не могут устроиться на работу, честно заработать деньги, занимаясь общественно полезной работой», – добавил Чибис.

    Отметим, что научно-исследовательский финансовый институт Минфина России составляет ежегодный Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, согласно которому в 2020 году верхние строчки занимают губернаторы новой волны, среди них главы Челябинской, Тюменской, Калужской и Нижегородской областей, где достигнута максимальная открытость бюджета.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •