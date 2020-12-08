Замглавы «Победы» уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

Гендиректору лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрею Калмыкову объявили выговор, а одного из его заместителей уволили из-за инцидента с полетом самолета авиакомпании, траектория которого очертаниями напоминала фаллический символ, сообщил источник, близкий к совету директоров «Победы».

Какой именно заместитель Калмыкова был уволен, не сообщается. Представитель авиакомпании «Аэрофлот» подтвердил информацию, однако от подробных комментариев отказался, передает РБК.

Напомним, в начале ноября летчики авиакомпании «Победа», выполнявшие рейс DP407 Москва – Екатеринбург, траекторией полета нарисовали фаллический символ. В компании предположили, что это может быть в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Авиаэксперт призвал наказать пилотов за полет по фаллической траектории. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что руководство авиакомпании «Победа» несет ответственность за хулиганский полет лайнера, за этим инцидентом должны последовать кадровые выводы.