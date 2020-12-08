ОП объявила о запуске программы обучения наблюдателей на выборы 2021 года

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8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

Воссоединение Крыма с Россией до сих пор генерирует в Киеве несбыточные планы Алексей Павлишак/ТАСС
Украина вновь активизировала усилия по так называемой деоккупации Крыма, затихшие после ухода Порошенко заявления Киева по этому поводу звучат с новой силой. В частности, в Верховной раде появилось целое объединение «Крымская платформа», предпринимаются попытки создать некую международную группу по Крыму и даже пригласить в нее Россию. Зачем все это Киеву и на что он надеется? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...

Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...

Зачем американцам Курилы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи? Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

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    ОП объявила о запуске программы обучения наблюдателей на выборы 2021 года

    8 декабря 2020, 12:34

    Текст: Алина Назарова

    Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате запускает программу обучения независимых наблюдателей на выборы, запланированные на единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщил глава совета Максим Григорьев.

    «Сейчас координационный совет запускает масштабную программу по обучению независимых наблюдателей. Речь идет более чем о сотне тысяч человек. Учитывая запросы политических партий, возможно, это количество будет значительно больше этой цифры», – сказал Григорьев, передает ТАСС.

    По его словам, первые семинары по обучению наблюдателей пройдут уже в январе. «Эта программа носит абсолютно открытый характер, и мы приглашаем все общественные организации, партии, чьи волонтеры в соответствии с российским законодательством готовы быть наблюдателями, принять участие в нашей масштабной программе по подготовке независимых наблюдателей на выборах всех уровней в 2021 году», – отметил член ОП.

    Он добавил, что на данном этапе при подготовке наблюдателей необходимо «переходить от акцента на количество к акценту на качество». «Дело в том, что не все из более двух тысяч общественных организаций, которые участвуют вместе с нами в общественном контроле за выборами, могут обеспечить подготовку независимых наблюдателей на необходимом нам высоком уровне. Этот уровень год за годом возрастает, сейчас новые требования, новая специфика, мы сами повышаем нашу высокую планку», – отметил Григорьев.

    Член ОП подчеркнул, что палата получает «многочисленные запросы на подготовку наблюдателей как со стороны федеральных и региональных общественных организаций, так и со стороны политических партий». «Нам крайне необходимо, чтобы наши независимые наблюдатели не только соответствовали кодексу этики общественного наблюдателя, не только знали, как соответствовать нашему «золотому стандарту», но и четко понимали свою миссию, в чем состоят их права, обязанности и функции», – заключил он.

    В свою очередь член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что общественные наблюдатели также должны следить за нормами санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках и уделять особое внимание новым формам голосования, в том числе многодневному голосованию и голосованию вне избирательных участков.

    «Особая тема – сохранность бюллетеней. И мы ориентировали наших коллег, наблюдателей, большое внимание уделять этой теме, поскольку на ней немало спекулируют представители оппозиции. Якобы при многодневном голосовании возможны различные фальсификации, ухищрения. Но, как показала практика, в том числе и в ходе недавней избирательной кампании, массовых и грубых нарушений, связанных с хранением бюллетеней, не было», – добавил член СПЧ.

    Он подчеркнул, что независимых наблюдателей обучают вести мониторинг всех этапов избирательной кампании. «Мы ориентируем их не только наблюдать за днем голосования и подсчетом голосов, но и за стадией подготовки к выборам: регистрация кандидатов, проведение агитационной кампании, дебатов, информирование граждан», – сказал Брод.

    Он отметил, что много внимания также уделяется проверке недостоверной информации о выборах. «Уже сейчас мы видим, что некоторые представители оппозиции дают критическую оценку предстоящей избирательной кампании, до старта которой еще очень далеко. Они пытаются делегитимизировать эти выборы, вбрасывать различные страшилки. И сейчас, и в прошлые годы, когда интернет заполняла такая недостоверная информация, так называемые фейки, мы просили наших наблюдателей и экспертов проверять эту информацию, опрашивать членов политических партий, членов комиссий и доводить до сведения читателей, всего общества достоверную информацию», – заключил член СПЧ.

    Ранее СМИ сообщали, что с конца января на разных площадках, включая федеральную и региональные общественные палаты (ОП), стартует обучение наблюдателей к выборам в Госдуму.

    Согласно российскому законодательству, Общественная палата и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки. В ходе контроля над общероссийским голосованием по поправкам к конституции системой общественных палат было направлено более полумиллиона наблюдателей.


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