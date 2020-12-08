ОП объявила о запуске программы обучения наблюдателей на выборы 2021 года

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате запускает программу обучения независимых наблюдателей на выборы, запланированные на единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщил глава совета Максим Григорьев.

«Сейчас координационный совет запускает масштабную программу по обучению независимых наблюдателей. Речь идет более чем о сотне тысяч человек. Учитывая запросы политических партий, возможно, это количество будет значительно больше этой цифры», – сказал Григорьев, передает ТАСС.

По его словам, первые семинары по обучению наблюдателей пройдут уже в январе. «Эта программа носит абсолютно открытый характер, и мы приглашаем все общественные организации, партии, чьи волонтеры в соответствии с российским законодательством готовы быть наблюдателями, принять участие в нашей масштабной программе по подготовке независимых наблюдателей на выборах всех уровней в 2021 году», – отметил член ОП.

Он добавил, что на данном этапе при подготовке наблюдателей необходимо «переходить от акцента на количество к акценту на качество». «Дело в том, что не все из более двух тысяч общественных организаций, которые участвуют вместе с нами в общественном контроле за выборами, могут обеспечить подготовку независимых наблюдателей на необходимом нам высоком уровне. Этот уровень год за годом возрастает, сейчас новые требования, новая специфика, мы сами повышаем нашу высокую планку», – отметил Григорьев.

Член ОП подчеркнул, что палата получает «многочисленные запросы на подготовку наблюдателей как со стороны федеральных и региональных общественных организаций, так и со стороны политических партий». «Нам крайне необходимо, чтобы наши независимые наблюдатели не только соответствовали кодексу этики общественного наблюдателя, не только знали, как соответствовать нашему «золотому стандарту», но и четко понимали свою миссию, в чем состоят их права, обязанности и функции», – заключил он.

В свою очередь член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что общественные наблюдатели также должны следить за нормами санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках и уделять особое внимание новым формам голосования, в том числе многодневному голосованию и голосованию вне избирательных участков.

«Особая тема – сохранность бюллетеней. И мы ориентировали наших коллег, наблюдателей, большое внимание уделять этой теме, поскольку на ней немало спекулируют представители оппозиции. Якобы при многодневном голосовании возможны различные фальсификации, ухищрения. Но, как показала практика, в том числе и в ходе недавней избирательной кампании, массовых и грубых нарушений, связанных с хранением бюллетеней, не было», – добавил член СПЧ.

Он подчеркнул, что независимых наблюдателей обучают вести мониторинг всех этапов избирательной кампании. «Мы ориентируем их не только наблюдать за днем голосования и подсчетом голосов, но и за стадией подготовки к выборам: регистрация кандидатов, проведение агитационной кампании, дебатов, информирование граждан», – сказал Брод.

Он отметил, что много внимания также уделяется проверке недостоверной информации о выборах. «Уже сейчас мы видим, что некоторые представители оппозиции дают критическую оценку предстоящей избирательной кампании, до старта которой еще очень далеко. Они пытаются делегитимизировать эти выборы, вбрасывать различные страшилки. И сейчас, и в прошлые годы, когда интернет заполняла такая недостоверная информация, так называемые фейки, мы просили наших наблюдателей и экспертов проверять эту информацию, опрашивать членов политических партий, членов комиссий и доводить до сведения читателей, всего общества достоверную информацию», – заключил член СПЧ.

Ранее СМИ сообщали, что с конца января на разных площадках, включая федеральную и региональные общественные палаты (ОП), стартует обучение наблюдателей к выборам в Госдуму.

Согласно российскому законодательству, Общественная палата и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки. В ходе контроля над общероссийским голосованием по поправкам к конституции системой общественных палат было направлено более полумиллиона наблюдателей.