Обучение наблюдателей для выборов в Госдуму стартует в январе

С конца января на разных площадках, включая федеральную и региональные общественные палаты (ОП), стартует обучение наблюдателей к выборам в Госдуму, сообщил близкий к администрации президента источник.

По словам члена ОП России, директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, до думской кампании планируется обучить больше 100 тыс. человек – «в зависимости от потребностей». За образец возьмут подготовку наблюдателей к голосованию по Конституции, когда проводили и онлайн-, и офлайн-обучение основам избирательного права, выявлению и противодействию фейков, типологизации нарушений.

Наблюдение за выборами в Госдуму предполагает и участие наблюдателей от партий, а также от кандидатов. Опрошенные «Ведомостями» представители думских оппозиционных партий говорят, что новые правила выборов (дню голосования будет предшествовать как минимум двухдневное досрочное голосование на участках, которое нужно контролировать) требуют больших расходов.

«Многодневное голосование ведет к отсутствию нормального наблюдения: нет денег на контроль», – сказал источник в руководстве одной из партий. По его словам, цена одного дня работы наблюдателя – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в зависимости от региона, а на участок необходимо ставить двоих человек, они должны работать все три дня.

«Подготовить 100 000 наблюдателей – вопрос не одного дня. Во-первых, нужно где-то найти 100 000 человек, которые смогут отработать три дня. А это большая физическая нагрузка. Во-вторых, их важно нормально обучить. От наблюдателя, который не понимает, что в какой момент происходит на избирательном участке, что законно, а что нет, толку не будет», – заявил политтехнолог Сергей Малахов.

Наблюдатели от общественных палат не заменят наблюдателей от партий и кандидатов, отметил он: «Без участия политически заинтересованных игроков в наблюдении прозрачность выборов обеспечить не получится». Малахов добавил, что на региональных выборах оплата наблюдателей зависела от уровня конкуренции от региона к региону: партии платили от 1 тыс. рублей за один день наблюдения до 5 тыс. (15 тыс. рублей – за три дня).

В сентябре президент Владимир Путин оценил преимущества трехдневного голосования. По его словам, такое голосование позволило учесть мнение тех граждан, кто по различным причинам не всегда мог добраться до избирательных участков.