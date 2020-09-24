Путин оценил преимущества трехдневного голосования

Голосование на региональных выборах в сентябре, которое длилось три дня, позволило учесть мнение тех граждан, кто по различным причинам не всегда мог добраться до избирательных участков, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.

«На выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы само участие в избирательном процессе было максимально безопасным для граждан. А трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка», – передает слова Путина РИА «Новости».

Глава государства отметил, что выборы в России прошли с высоким уровнем конкуренции, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с прошлым годом.

«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года», – добавил президент.

Напомним, Путин призвал новых губернаторов действовать в сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.