Путин дал поручение о финансировании установки памятников участникам ВОВ в Крыму

Правительство должно обеспечить финансирование изготовления и установки надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны, захороненным на территории Крыма и Севастополя, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить, что компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой отечественной войны, погибшим (умершим) в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года включительно и захороненным на территориях Республики Крым и города Севастополя, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и по нормам расходов», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Правительству РФ поручено обеспечивать финансирование расходов на выполнение указа, в том числе расходов на доставку компенсационных выплат. Указ вступает в силу с января 2021 года.

Ранее в Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни.