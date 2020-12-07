Роснефть не исключила обращений в суд из-за сообщений СМИ о контактах с Байденом

Роснефть не исключает обращений в суд для защиты деловой репутации после появления в СМИ сообщений о контактах компании с сыном Джо Байдена Хантером. Подобные утверждение в Роснефти назвали домыслами с целью создать негативный ажиотаж и нанести ущерб деятельности компании.

«В программе FoxNews от 20 ноябоя 2020 года была озвучена информация о том, что Роснефть якобы имеет отношение к консультированию Хантером Байденом своих китайских партнеров в отношении сделки по приобретению доли в компании», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, и Роснефть никогда никаких контактов с Хантером Байденом не поддерживала.

Отмечается, что компания приняла стратегическое решение о начале освоения крупнейшей в мире нефтегазовой провинции на Севере Красноярского края – проекта «Восток Ойл». В пресс-службе отметили, что проект станет основой для роста нефтедобычи в стране на долгосрочную перспективу, компенсируя выпадающие объемы добычи в Западной Сибири. Проект обеспечит огромную синергию для промышленности России, создаст дополнительные стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования, гарантирует прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей эквивалентный 2% ВВП в год, уточнили в компании.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что СМИ опубликовали статьи, искажающие суть проекта «Восток Ойл», содержащие провокационную информацию и ложные предположения, которые дезориентируют рынок, вводят в заблуждение инвесторов и наносят существенный ущерб интересам компании.

«Компания оставляет за собой право на использование любых юридических методов, включая обращение в суд для защиты деловой репутации», – добавили в Роснефти.

Ранее президент Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл», подчеркнув, что это приведет к росту ВВП и укрепит позиции России в Арктике.

В начале февраля стало известно, что власти Индии приняли принципиальное решение об участии в проекте «Восток ойл», скоро будут согласованы параметры вхождения в проект.

Проект «Восток ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит Нефтегазхолдингу) и Западно-Иркинский участок.