Жители поселка совхоза им. Ленина решили выйти на пикеты против Грудинина

Планы предпринимателя Павла Грудинина закрыть муниципальный Дворец культуры возмутили жителей подмосковного поселка совхоза имени Ленина. Представители трудовых коллективов, пенсионеры, активисты общественных движений и муниципальные депутаты намерены организовать серию одиночных пикетов.

О планах выселить из местного Дворца культуры детские секции, а также уволить трудовой коллектив Грудинин объявил на минувшей неделе. Договор аренды здания не был продлен на 2021 год, передает «Ридус».

В настоящий момент занятия муниципальных центров культуры и спорта посещают около 600 детей, из-за решения Грудинина они лишатся этой возможности, а альтернатив нет никаких. При этом любые попытки муниципальных властей продлить соглашение аренды безуспешно продолжаются с сентября. По мнению местных жителей, предприниматель специально тянет время, чтобы передать здание частной компании.

«Ситуация патовая, больше всех страдают в ней дети, которых лишают бесплатных кружков и секций в поселке. Руководство ЗАО в лице Павла Николаевича не может предоставить тех гарантий, которые обещает. Мы все знаем, что у ЗАО непростая ситуация, и частное предприятие, у которого могут меняться собственники и директора никогда не сможет дать тех гарантий, который даст государство (в данном случае – муниципалитет). А сейчас нам нужны именно они – гарантии и результат», – заявил глава территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков.

«Я считаю, что Павел Грудинин перешел черту и взывать к его чувствам и совести бессмысленно», – считает депутат Совета Ленинского городского округа Александр Баюклин.

Работники Дворца культуры собрали подписи под открытым обращением к Грудинину: предпринимателя призывают одуматься и не лишать жителей поселка годами работавших детских кружков. Текст обращения и приложенные к нему подписные листы будут переданы в офис ЗАО «Совхоз им. Ленина».

После серии одиночных пикетов активисты общественного движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» проведут экстренное заседание, посвященное проблемам жителей поселка. Требования у них простые: заставить Грудинина заключить договор аренды с муниципалитетом на аренду Дворца культура и пресечь всякие попытки коммерсанта препятствовать работе детских кружков в будущем.

Ранее пенсионеры «Совхоза имени Ленина» раскритиковали решение Грудинина выселить клуб «Золотая осень» из помещения.