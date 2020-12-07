Касперский назвал три тренда киберпреступности

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал о появлении в ближайшее время высокопрофессиональных кибербанд, массовости киберпреступности и усилении атак хакеров на инфраструктуру.

Касперский рассказал о трех трендах киберпреступности, которые проявятся в ближайшее время, а также специализации хакеров из разных стран.

Первый тренд, который ожидается в ближайшее время, – это массовость, и связано это с экономическим кризисом. По данным Kaspersky Security Network, в июле в мире ежедневно появлялось более 400 тыс. единиц нового вредоносного программного обеспечения, сообщает РИА «Новости».

Второй тренд – появление высокопрофессиональных кибербанд. По словам Касперского, если ранее это были проплаченные государствами хакеры и обычная преступность, то теперь появились профессиональные группы.

Третий тренд – рост атак на инфраструктуру, которые будут усложняться, в результате чего все больше технологий будет подпадать под удар, но какие и в каком порядке неизвестно.

Кроме того, Касперский рассказал о «специализации» китайских и русскоязычных хакеров. По его словам, российские киберпреступники специализируются на программах-шифровальщиках, китайские – «мастера» по ботнетам, хакеры же из Латинской Америки больше промышляют финансовым мошенничеством.

Напомним, ранее атаке северокорейских хакеров подверглись военные и промышленные организации России. Воспользовавшись пандемией, преступники проводили вредоносные рассылки, в том числе через соцсети, для получения конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний. Большинство атак не несли существенной угрозы компаниям, однако не исключено, что это могло быть подготовкой к серьезному удару.