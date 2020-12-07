Названы сроки начала серийных поставок «Арматы» в российскую армию

Серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

Чемезов отметил, что работа «Арматы» будет максимально автоматизированной – экипажу танка не нужно будет точно прицеливаться, достаточно будет лишь приблизительно навести орудие на цель.

Он добавил, что беспилотная версия «Арматы» не будет производится серийно.

«Нет, конечно. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии. В основном используется как управляемая экипажем техника», – сказал Чемезов, отвечая на вопрос, планируется ли серийный выпуск беспилотных Т-14.

При этом глава «Ростеха» отметил, что внедренные в стандартную версию «Арматы» технологии искусственного интеллекта автоматизируют большую часть операций этой бронемашины.

Ранее источник в ОПК сообщал, что серийное производство нескольких сотен новейших танков Т-14 «Армата» начнется в 2020 году для нужд Центрального и Южного военных округов.