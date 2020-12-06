Умер победитель первого чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник Тутберидзе отметили почетным знаком 6 декабря 2020, 17:52 Текст: Абдулла Шакиров

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе была награждена почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание». Тутберидзе получила награду во время церемонии награждения участниц соревнований в одиночном катании на пятом этапе Кубка России, передает ТАСС. Почетные знаки также получили ученики Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Пятый этап турнира выиграла воспитанница тренера Камила Валиева. В субботу Валиева превзошла мировой рекорд на Кубке России. В июле Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

