Глава РПЛ отреагировал на бойкот игроками «Тамбова» матча со «Спартаком»

Руководство ФК «Тамбова» не имело права допускать бойкота некоторыми игроками клуба матча 17-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», заявил президент лиги Сергей Прядкин.

«Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования… Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров», – передает РИА «Новости» слова главы РПЛ.

По словам Прядкина, руководство лиги проведет встречу с руководством «Тамбова», на которой стороны обсудят антикризисный план по стабилизации финансовой ситуации в клубе. Встреча должна состояться во время зимней паузы в чемпионате России, сообщил президент РПЛ.

Как уточняется в сообщении, в субботу несколько футболистов «Тамбова» отказались играть со «Спартаком» из-за задержек заработной платы. Сам матч завершился победой москвичей со счетом 5:1, «Спартак» вышел на промежуточное первое место в чемпионате.

В апреле футболистам ЦСКА по инициативе вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева вдвое урезали зарплаты.