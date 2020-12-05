Россия отпраздновала День волонтера

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5 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 18:30  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением не считаясь даже с собственной жизнью отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Санду нацелилась на абсолютную власть

Майя Санду намерена с помощью улицы укрепить свою власть DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Избранный президент Майя Санду, судя по всему, начинает отнимать у Игоря Додона реальную власть в Молдавии. Его сторонники внезапно согласились начать переговоры о досрочном самороспуске парламента, хотя никто их к этому не принуждал. На повестке и отставка правительства, которому принадлежит реальная власть в стране. А в эти выходные Санду выводит своих сторонников на Майдан. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
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Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Россия отпраздновала День волонтера

       5 декабря 2020, 18:10
    Фото: соцсети
    Текст: Евгений Романов

    В субботу отмечается Международный день волонтера. Во многих регионах страны проходят акции в честь неравнодушных граждан, общественных и некоммерческих организаций. Многие мероприятия носят интерактивный характер и к ним может присоединиться любой желающий.

    В субботу в России отмечается Национальный день волонтера. Эта традиция появилась в 2017 году. А с 2015-го в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

    Несмотря на ограничения из-за коронавируса, во многих городах страны проходят акции в честь волонтеров. Москвичи могли купить брендированный проездной билет «Единый» в кассах станций кольцевой линии метрополитена, а также увидеть световые инсталляции от команды SILA SVETA, тематические елки и арт-объекты.

    На одной из башен делового комплекса «Москва-Сити», Смоленском метромосту, «домах-книжках» на Новом Арбате и других значимых объектах весь день транслировались поздравления с Днем волонтера. В Зарядье на медиаэкране концертного зала появился цифровой поздравительный макет.

    В фудмолле «Депо.Москва» появилась новогодняя елка с открытками и пожеланиями от волонтеров и медработников. Для желающих поддержать человека, который в сложное время, рискуя своим здоровьем, дарил надежду нуждающимся в помощи людям, можно снять открытку с елки, купить подарок и вместе с этой открыткой передать администратору на инфостойку фудмолла.

    В ГУМе установлена тематическая елка #МЫВМЕСТЕ, новогодние красавицы также появились в других частях Москвы, а также на Сахалине, в Ульяновске и Туле.

    В Санкт-Петербурге с заходом солнца было подсвечено фирменными цветами акции #МЫВМЕСТЕ самое высокое здание в Европе – Лахта Центр.

    Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в преддверии Дня волонтера встретился с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. С начала пандемии к ней присоединились около тысячи ямальцев – это и «Волонтеры-медики», и поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», и добровольцы других проектов округа. Глава округа вручил 16 волонтерам памятные медали президента России #МыВместе, а также медали «За преданность Ямалу».

    В Великом Новгороде телебашня областного радиотелевизионного передающего центра оказалась подсвечена фирменными цветами акции #МЫВМЕСТЕ. Также на ней появился одноименный логотип. А в Севастополе на АЗС транслируются поздравительные аудио- и видеоролики про волонтерство.

    Томские отделения волонтерских организаций поздравили пользователей соцсетей с праздником. Свои видеопоздравления опубликовали «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Молодежка ОНФ», отделение «Российского движения школьников» и другие.

    В красноярском исполнительном комитете партии «Единая Россия» состоялась церемония вручения наград за волонтерскую деятельность в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Всем участникам вручили памятные медали и грамоты за подписью президента Владимира Путина.

    Министерство культуры Дагестана совместно с республиканским министерством по делам молодежи провело встречу с активом регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры культуры» РД. В Национальном музее им. Тахо-Годи собрались представители министерств, отдела молодежных культурных программ, регионального общественного движения «Волонтеры культуры», проекта «Молодежный центр этнической культуры – Возрождение» и мастерской народных промыслов «РЕМЕСЛОВЪ».

    Главным событием дня стал онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Добро в России.Мы Вместе».

    Онлайн-кинотеатр IVI составил подборку «Добрые фильмы #МЫВМЕСТЕ» из 16 отечественных и зарубежных фильмов о взаимопомощи, исполнении желаний, дружбе, упорстве на пути к цели.

    Президент Владимир Путин в субботу провел встречу с добровольцами в режиме видеоконференции и поздравил их с Днем волонтера. «Я от души поздравляю с этим праздником миллионы, именно миллионы – я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы», – сказал Путин.

    Глава государства обратил внимание на то, что многие из волонтеров сейчас «там, где нужны», имея в виду в том числе ситуацию с распространением коронавируса. «В основном волонтеры сегодня тоже в работе, – пояснил он. – И чтобы не отвлекать вас от важной, необходимой для общества работы, практически все праздничные мероприятия, да и обстановка того требует, вы сами это понимаете, проходят в онлайн-формате».

    Как сообщает ТАСС, президент добавил, что традиционная премия «Доброволец России» будет вручаться «не в ходе торжественных собраний, а в больницах, кол-центрах, волонтерских штабах городов и других населенных пунктов».

    Как отметил глава государства, борьба с эпидемией действительно объединила, сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. Он напомнил, что весной этого года была запущена акция «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. Сейчас же волонтеры продолжают трудиться в медицинских учреждениях, бесплатно развозят на личном транспорте врачей, фельдшеров, медсестер.

    «Вы доставляете продукты и лекарства пожилым людям, маломобильным, забираете к себе домой инвалидов и сирот из социальных учреждений, что, честно говоря, даже для меня было неожиданным, когда я об этом узнал, – поделился российский лидер. – Просто не знаю даже, как и что по этому поводу можно сказать, какие слова благодарности можно здесь выразить тем, кто это делает».


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