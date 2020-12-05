Россия отпраздновала День волонтера

В субботу отмечается Международный день волонтера. Во многих регионах страны проходят акции в честь неравнодушных граждан, общественных и некоммерческих организаций. Многие мероприятия носят интерактивный характер и к ним может присоединиться любой желающий.

В субботу в России отмечается Национальный день волонтера. Эта традиция появилась в 2017 году. А с 2015-го в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, во многих городах страны проходят акции в честь волонтеров. Москвичи могли купить брендированный проездной билет «Единый» в кассах станций кольцевой линии метрополитена, а также увидеть световые инсталляции от команды SILA SVETA, тематические елки и арт-объекты.

На одной из башен делового комплекса «Москва-Сити», Смоленском метромосту, «домах-книжках» на Новом Арбате и других значимых объектах весь день транслировались поздравления с Днем волонтера. В Зарядье на медиаэкране концертного зала появился цифровой поздравительный макет.

В фудмолле «Депо.Москва» появилась новогодняя елка с открытками и пожеланиями от волонтеров и медработников. Для желающих поддержать человека, который в сложное время, рискуя своим здоровьем, дарил надежду нуждающимся в помощи людям, можно снять открытку с елки, купить подарок и вместе с этой открыткой передать администратору на инфостойку фудмолла.

В ГУМе установлена тематическая елка #МЫВМЕСТЕ, новогодние красавицы также появились в других частях Москвы, а также на Сахалине, в Ульяновске и Туле.

В Санкт-Петербурге с заходом солнца было подсвечено фирменными цветами акции #МЫВМЕСТЕ самое высокое здание в Европе – Лахта Центр.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в преддверии Дня волонтера встретился с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. С начала пандемии к ней присоединились около тысячи ямальцев – это и «Волонтеры-медики», и поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», и добровольцы других проектов округа. Глава округа вручил 16 волонтерам памятные медали президента России #МыВместе, а также медали «За преданность Ямалу».

В Великом Новгороде телебашня областного радиотелевизионного передающего центра оказалась подсвечена фирменными цветами акции #МЫВМЕСТЕ. Также на ней появился одноименный логотип. А в Севастополе на АЗС транслируются поздравительные аудио- и видеоролики про волонтерство.

Томские отделения волонтерских организаций поздравили пользователей соцсетей с праздником. Свои видеопоздравления опубликовали «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Молодежка ОНФ», отделение «Российского движения школьников» и другие.

В красноярском исполнительном комитете партии «Единая Россия» состоялась церемония вручения наград за волонтерскую деятельность в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Всем участникам вручили памятные медали и грамоты за подписью президента Владимира Путина.

Министерство культуры Дагестана совместно с республиканским министерством по делам молодежи провело встречу с активом регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры культуры» РД. В Национальном музее им. Тахо-Годи собрались представители министерств, отдела молодежных культурных программ, регионального общественного движения «Волонтеры культуры», проекта «Молодежный центр этнической культуры – Возрождение» и мастерской народных промыслов «РЕМЕСЛОВЪ».

Главным событием дня стал онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Добро в России.Мы Вместе».

Онлайн-кинотеатр IVI составил подборку «Добрые фильмы #МЫВМЕСТЕ» из 16 отечественных и зарубежных фильмов о взаимопомощи, исполнении желаний, дружбе, упорстве на пути к цели.

Президент Владимир Путин в субботу провел встречу с добровольцами в режиме видеоконференции и поздравил их с Днем волонтера. «Я от души поздравляю с этим праздником миллионы, именно миллионы – я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы», – сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что многие из волонтеров сейчас «там, где нужны», имея в виду в том числе ситуацию с распространением коронавируса. «В основном волонтеры сегодня тоже в работе, – пояснил он. – И чтобы не отвлекать вас от важной, необходимой для общества работы, практически все праздничные мероприятия, да и обстановка того требует, вы сами это понимаете, проходят в онлайн-формате».

Как сообщает ТАСС, президент добавил, что традиционная премия «Доброволец России» будет вручаться «не в ходе торжественных собраний, а в больницах, кол-центрах, волонтерских штабах городов и других населенных пунктов».

Как отметил глава государства, борьба с эпидемией действительно объединила, сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. Он напомнил, что весной этого года была запущена акция «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. Сейчас же волонтеры продолжают трудиться в медицинских учреждениях, бесплатно развозят на личном транспорте врачей, фельдшеров, медсестер.

«Вы доставляете продукты и лекарства пожилым людям, маломобильным, забираете к себе домой инвалидов и сирот из социальных учреждений, что, честно говоря, даже для меня было неожиданным, когда я об этом узнал, – поделился российский лидер. – Просто не знаю даже, как и что по этому поводу можно сказать, какие слова благодарности можно здесь выразить тем, кто это делает».