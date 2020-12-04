Камчатских волонтеров наградили за участие в акции «Мы вместе»

За вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 73 добровольца Камчатского края удостоены памятных медалей президента России, сообщает региональное правительство.

В церемонии награждения волонтеров, которая прошла во Дворце молодежи, приняли участие губернатор региона Владимир Солодов и вице-губернатор Павел Ясевич, сообщается на сайте областного правительства.

«Добровольчество и волонтерство – это как раз то, что составляет сущность человечности, способность что-то бескорыстно отдать, чтобы помочь ближнему. Каждый, кто хоть раз в жизни занимался волонтеством, хорошо понимает ценность отдачи, которая трудно объяснима, но очень ярко чувствуется. Волонтерское движение – одна из самых главных составляющих развития здорового общества. В 2020-м очень тяжелом году мы как никогда раньше это почувствовали, что волонтеры помогают обществу стать добрее, сплотиться, и даже в самых сложных ситуациях не отвечать злом на зло, оскорблением на обиду, а двигаться вперед, превозмогая сложности. Я глубоко убежден, что ценность волонтерства намного превосходит тот результат, которого они достигают. Вы своим примером заряжаете десятки и сотни других людей. Вы становитесь катализатором изменений к лучшему в нашем обществе. Мы видим, что во всем мире и в России очень яркий тренд на развитие волонтерства, на понимание того, что каждая проблема в нашем обществе – общая», – сказал глава региона.

Памятные медали были вручены 42-м добровольцам регионального штаба «Мы вместе». До этого в рамках краевого образовательного форума «Добровольцы Камчатки» награды были переданы 19-ти волонтерам. Остальным участникам штаба, которые не смогли посетить церемонии награждения, медали передадут позже.

С 21 марта в Камчатском крае сформирован региональный волонтерский штаб «Мы вместе», в котором состоит около 300 волонтеров Камчатского края, в том числе из отдаленных муниципальных районов. За время работы штаба 1,7 тыс. граждан получили помощь по доставке необходимых товаров, медикаментов, выносу мусора. Более 7 тыс. граждан пожилого возраста получили бесплатные продуктовые наборы. В рамках проекта «Тележка добра» волонтерами сформировано и передано более 185 продуктовых наборов нуждающимся.

В связи с тем, что на территории края вновь введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, 17 ноября 2020 года принято решение о возобновление работы волонтерского штаба. Добровольцы продолжают оказывать адресную помощь населению: помогать в доставке продуктов питания и медикаментов, а также в бытовых вопросах.