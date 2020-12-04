Путин рассказал об уникальных цифровых разработках России

Россия, несмотря на ограниченные финансовые возможности, имеет уникальные цифровые разработки, которых нет в других странах, заявил президент Владимир Путин на форуме по искусственному интеллекту.

«У нас и в других некоторых областях, казалось бы, финансовые возможности уступают финансовым возможностям наших партнеров-конкурентов. Но мы добиваемся таких результатов, которых у них пока нет», – цитирует Путина РИА «Новости».

Основой для современных российских разработок послужили достижения советской инженерии, отметил глава государства. Он подчеркнул, что важно широко распространять эти знания, начиная с дошкольного возраста и школы. Для этого нужно использовать, в том числе, сеть специализированных физико-математических учреждений, сложившуюся еще в СССР, сказал президент.

«У нас целая плеяда, целая школа, которая имеет свое начало еще из нашей российской, советской математической школы, инженерной школы в целом. И то, что на их идеях происходит дальнейшее развитие, это, конечно, очень важно. Надеюсь, нам удастся выбирать таких молодых людей, таких будущих специалистов и исследователей, которые будут в состоянии добиться прорывных решений», – отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что в наступающее десятилетие России необходимо провести цифровую трансформацию и внедрить повсеместно искусственный интеллект.