Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России

В наступающее десятилетие необходимо провести цифровую трансформацию России, внедрить повсеместно искусственный интеллект, заявил президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, ... использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно», – сказал он.

По словам главы государства, российские власти планируют направить на цифровую трансформацию госуправления миллиарды рублей, передает РИА «Новости».

«Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме», – добавил президент.

В то же время президент заявил, что следует заранее продумать и купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом. Он также отметил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества.

AI Journey – крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров – ведущих экспертов отрасли. В этом году форум пройдет в формате видеоконференции.