Путин призвал заранее купировать связанные с искусственным интеллектом риски

Следует заранее продумать и купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом, заявил президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Как считает российский лидер, развитие искусственного интеллекта действительно влечет за собой определенные риски, но именно «от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями». «Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их», – пояснил Путин.

При этом президент заявил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. Глава государства обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру». «Все это будет сочетаться между собой», – заметил он, передает ТАСС.

AI Journey – крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров – ведущих экспертов отрасли. В этом году форум пройдет в формате видеоконференции.