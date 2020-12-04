Арбитраж передал «Башкирскую содовую компанию» государству

Арбитражный суд Башкортостана передал государству «Башкирскую содовую компанию», в ситуации с которой требовал разобраться президент Владимир Путин, сообщает Генпрокуратура России.

Как отмечается в Telegram Генпрокуратуры, во исполнение поручения президента была проведена проверка в связи с утратой контроля государства над активами «Башкирской содовой компании», выявлены нарушения законодательства о приватизации, в частности «переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ». Для защиты интересов государства в Арбитражный суд Башкортостана был заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

«Арбитражным судом Республики Башкортостан завершено рассмотрение указанного иска. Представителем Росимущества исковые требования поддержаны. Судом принято решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации в полном объеме. Согласно решению суда, в пользу РФ истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», – говорится в сообщении.

Также суд обязал АО «Реестр» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», являющихся, соответственно, держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

В августе в Башкирии прошли протесты экоактивистов, которые выступили против вырубки леса на шихане Куштау. После этого президент Владимир Путин поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

Вслед за этим председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК). В сентябре Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК по иску Генпрокуратуры об истребовании имущества предприятия, а шихан Куштау был объявлен памятником природы.