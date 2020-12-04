Рубль подешевел к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро 4 декабря 2020, 10:21 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу снижался на 10 копеек – до 74,35 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 90,38 рубля. Стоимость нефти выросла до 49,53 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

