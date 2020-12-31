В Нью-Йорке назначили 14 марта днем памяти жертв коронавируса

Руководство Нью-Йорка решило объявить 14 марта днем памяти жертв коронавирусной инфекции, в этот день в городе скончался первый больной с COVID-19, заявил мэр города Билл де Блазио.

«Мы должны помнить тех, кто не смог справиться, тех, кого мы потеряли. Так что важно, чтобы у нас был день памяти, чтобы помнить всегда о том, что случилось в 2020 году, чтобы чтить память тех, кого мы потеряли, отдавать дань уважения их семьям, и, конечно, в тоже время помнить о героизме, о тех, кто защищал людей», – цитирует де Блазио РИА «Новости».

Он отметил, что 14 марта 2021 года станет днем памяти в Нью-Йорке. «Нам нужно осознать, что 25 тысяч ньюйоркцев скончались», – добавил глава города.

Напомним, в США число людей, умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Власти США заявили, что высокая смертность будет наблюдаться в стране еще в течение двух или трех месяцев.